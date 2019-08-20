Yasak aşkı uğruna eşinden boşanmıştı! İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza mahkemelik oldu
Murat Özyeğin'in eski eşi Edvina Sponza için iki çocuğunun annesi olan Demet Şener'den boşanan İbrahim Kutluay, Sponza tarafından mahkemelik oldu.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, geçtiğimiz yıl Demet Şener ile olan evliliğini bitirmişti. Kutluay, evliyken ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Edvina Sponza ile artık gizlenmeme kararı almıştı. Ancak Sponza ve Kutluay çiftinden kötü haber geldi.
Geçtiğimiz haftalarda şiddet iddiaları nedeniyle ayrıldıkları konuşulan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay çifti, mahkemelik oldu. Sponza da, sevgilisi İbrahim Kutluay’dan şiddet gördüğünü iddia ederek Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.
Koruma kararı: Öte yandan Sponza tarafından Kutluay hakkında 3 aylık koruma kararı alındığı da söylentiler arasında yerini aldı.
Eski eş hemen evlenmişti: İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener, boşanmalarının hemen ardından Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlamış ve kısa süre içinde yüzükleri takmıştı.