Yasak aşkı uğruna eşinden boşanmıştı! İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza mahkemelik oldu

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, geçtiğimiz yıl Demet Şener ile olan evliliğini bitirmişti. Kutluay, evliyken ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Edvina Sponza ile artık gizlenmeme kararı almıştı. Ancak Sponza ve Kutluay çiftinden kötü haber geldi.