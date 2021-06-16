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Yasak aşka dini sohbet bahanesi Müge Anlı'yı çileden çıkarttı! 'Defalarca yakaladım' deyip itiraf etti

Yasak aşka dini sohbet bahanesi Müge Anlı'yı çileden çıkarttı! 'Defalarca yakaladım' deyip itiraf etti

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Cesur Bölükbaşı olayıyla ilgili ortaya çıkanlar izleyenleri şaşkına çevirdi.

Yasak aşka dini sohbet bahanesi Müge Anlı'yı çileden çıkarttı! 'Defalarca yakaladım' deyip itiraf etti

Kocaeli Gebze’de ailesiyle birlikte yaşayan 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı, 8 Haziran’da ortadan kayboldu. Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen kayıp adamın ailesi, günlerdir haber alamadığı Bölükbaşı’nı bulmak için Müge Anlı’ya başvurdu.

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Yasak aşka dini sohbet bahanesi Müge Anlı'yı çileden çıkarttı! 'Defalarca yakaladım' deyip itiraf etti

Cesur Bölükbaşı’nın vaat edip satın alamadığı ev ve araba nedeniyle eşi tarafından sık sık şiddet görüp hatta bıçaklandığını iddia eden ailesi, genç adamın kaybından eşini sorumlu tutuyordu.

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Yasak aşka dini sohbet bahanesi Müge Anlı'yı çileden çıkarttı! 'Defalarca yakaladım' deyip itiraf etti

Canlı yayında karşı karşıya gelen taraflar karşılıklı olarak birbirlerini suçlarken kocasının kaybolduğunu dahi ailesine haber vermeyen Sevda Bölükbaşı ise kocasına şiddet uyguladığı iddialarını reddetti.

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Yasak aşka dini sohbet bahanesi Müge Anlı'yı çileden çıkarttı! 'Defalarca yakaladım' deyip itiraf etti

Bölükbaşı, günlerdir izine ulaşılamayan eşini defalarca başka bir kadınla görüşürken yakaladığını söyledi.

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