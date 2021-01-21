Yasak aşk yaşadığını itiraf eden oyuncu Algı Eke şoke etti! 'Haz ve adrenalin...'
Algı Eke, YouTube'da katıldığı bir programda 'yasak aşk' yaşadığını itiraf etti. Anlattıkları, duyanları çok şaşırttı.
Zeynep Ocak'ın Kutsal Motor adlı YouTube kanalındaki programına katılan Algı Eke, özel hayatına dair açıklamalarıyla izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Bir dönem televizyon ekranlarında yayımlanan Galip Derviş adlı diziyle akıllarda kalan Eke, yasak aşk yaşadığını söyledi.
Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Algı Eke, "Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?" sorusuna yanıtıyla olay oldu.
Algı Eke açıklamasında şunları söyledi:
"Evet yaşadım. İğrenç de bir şeydi. Çok ağrılı bir şey. Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım. Haz ve adrenalinden başka getirdiği hiçbir şey yok.''
''Duygusal olarak seni çok çökerten bir şey. Şimdi öyle bir şey başıma gelse hiç yaşamamayı tercih ederim. Artık o konularda kendimi eğittim.''