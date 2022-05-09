Yasak aşk ve evlilik dışı çocuk itirafı! 'Karısının evinde odam var' deyip Gönül Yazar anlattı: Otel odalarında...

Kimseyi kıskanmadım: Bu çok önemli bir nokta. Zeki Müren ile karşılıklı gazinolarda bile çalıştık. Zeki Müren gibi bir sanatçının karşısında ben de gazinoyu dolduruyordum. Zeki Müren ile rekabetimiz olmadı ama hiç. O beni çok severdi, çok gezerdik birlikte. Sanat yaşamımda ben hep kendimle yarıştım. Kimseyi kıskanmadım, zaten yapım buna müsait değil. Şimdi de teklifler geliyor sahne için ama artık bıraktım sahneleri. Yalnız başıma evimde vakit geçiriyorum.