Yasak aşk ve evlilik dışı çocuk itirafı! 'Karısının evinde odam var' deyip Gönül Yazar anlattı: Otel odalarında...
Sağlık problemleri nedeniyle zor günler geçiren Gönül Yazar çarpıcı itiraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi.
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza sonrası gözünü kaybetme riski ile karşı karşıya kalan Gönül Yazar, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuştu. Yalnızlığın zorluklarını anlatan Yazar, geçmişte yaşadığı yasak aşkı ve evlilik dışı çocuğuyla ilgili de itiraflarda bulundu.
Genç yaşınızda sahneye çıktınız. Çok zorluk yaşadınız mı?
Basamakları tek tek çalışarak çıktım. Çok emek verdim sanatım için. Ankara Radyosu'nun ardından 16 yaşımda İstanbul'a geldim. Yaşım küçük olduğu için assolist altı olarak çıkıyordum sahneye. Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses gibi isimlerle çalıştım. Daha sonra da assolist oldum. Bakın saydığım bu isimler yaşarken assolist olarak çıktım, yani onlar vefat ettiği ve yerleri boşaldığı için değil.
Kimseyi kıskanmadım: Bu çok önemli bir nokta. Zeki Müren ile karşılıklı gazinolarda bile çalıştık. Zeki Müren gibi bir sanatçının karşısında ben de gazinoyu dolduruyordum. Zeki Müren ile rekabetimiz olmadı ama hiç. O beni çok severdi, çok gezerdik birlikte. Sanat yaşamımda ben hep kendimle yarıştım. Kimseyi kıskanmadım, zaten yapım buna müsait değil. Şimdi de teklifler geliyor sahne için ama artık bıraktım sahneleri. Yalnız başıma evimde vakit geçiriyorum.
Yalnız mı yaşıyorsunuz?
Evet. Yapayalnızım. Geceleri yalnızlıktan ağlıyorum. Ama hayat bu. Annem, babam ve ablam öldü. Kızım var ama o da Bodrum'da yaşıyor. Zaten kızım anneci bir çocuk da değil. Arkadaşlarına daha çok düşkün, onlarla mutlu oluyor. Babamın ikinci evliliğinden iki tane erkek kardeşim var. Onlar ve çocukları benimle ilgileniyor. Sık sık görüşüyoruz.