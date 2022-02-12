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Yasak aşk sonrası kameralara yakalanan Yasmin Erbil bakın ne dedi! Namus ve onur davası açmıştı

Yasak aşk sonrası kameralara yakalanan Yasmin Erbil bakın ne dedi! Namus ve onur davası açmıştı

Cansu Nur Çufalı taradından Yusuf Yosi Özlevi ile 'yasak aşk' yaşadığı iddia edilen Yasmin Erbil, kameralara yakalandı.

Yasak aşk sonrası kameralara yakalanan Yasmin Erbil bakın ne dedi! Namus ve onur davası açmıştı

Eski manken Cansu Nur Çufalı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç kadınla aldattığını öne sürmüştü. 

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Yasak aşk sonrası kameralara yakalanan Yasmin Erbil bakın ne dedi! Namus ve onur davası açmıştı

Çufalı, eşinin kendisini aldattığı kadınlardan birinin de Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil olduğunu iddia etmişti.

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Yasak aşk sonrası kameralara yakalanan Yasmin Erbil bakın ne dedi! Namus ve onur davası açmıştı

Tepkisini sosyal medyada dile getiren Erbil, "İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız." deyip isyan etmişti.

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Yasak aşk sonrası kameralara yakalanan Yasmin Erbil bakın ne dedi! Namus ve onur davası açmıştı

"Adımı da lekelemeye çalışamazsınız" diyen Erbil "Şaka mısınız siz? Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90’larda kalmadı mı? Reyting için yapmadığı yok zaten milletin" ifadelerini kullanmıştı.

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