Yasak aşk ifşa olmuştu! Emre Aşık'tan eşine sürpriz hamle

“Onu kızdırmak için söyledim”: Yağmur Aşık’ın iftira attığını kabul ettiğini belirten avukat Funda Sadıkahmet Alp tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, “Hakaret ve iftira suçunu işleyen Yağmur Aşık, takipsizlik kararı üzerine pişman olduğunu belirterek birçok yayın organına açıklamalarda bulunarak Emre Aşık’tan ve herkesten özür dilemiştir. Eşine iftira attığını kabul eden Yağmur Aşık, ‘Emre vatanına, bayrağına bağlıdır. FETÖ’nün F’siyle alakası yoktur. Onu kızdırmak için söyledim, üzgünüm’ diyerek iftira attığını kabul etmiştir. Yağmur Aşık, bu tarihten önce pişmanlığını dile getirmiş ve iftira attığını kabul etmiştir” denildi.