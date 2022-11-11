Yasak aşk iddiasını affetmedi Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın'ı tek kalemde sildi!
Geçtiğimiz aylarda Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülşah Saraçoğlu, kendisi için "Ben onu uyardım" diyen eski dostu Demet Akalın'ı affetmiyor. Akalın'ın adını anmadan konuşan Saraçoğlu, "Adını bile anmak istemiyorum. Öteki dünyada onunla karşılaşmamak için hakkımı helal ettim" ifadelerini kullandı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının sevilen jüri üyelerinden ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, katıldığı Katarsis programında bomba açıklamalar yaptı.
Geçtiğimiz aylarda evli ve 3 çocuk sahibi şarkıcı Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündem gelen Saraçoğlu, o dönem kendisi için "Ben onu uyardım" diyen Demet Akalın hakkında konuştu.
Geçtiğimiz aylarda Deha Bilimlier'in sahne aldığı mekanda kendisini dinlemeye gelen Saraçoğlu'yla beraberlik yaşadığı iddia edilmiş, ünlü popçu Demet Akalın da, "İki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım" açıklamasını yapmıştı.
Eski dostu Akalın'ın açıklamaları karşısında şaşkına dönen Saraçoğlu ise Akalın'ı tek kalemde silmişti.