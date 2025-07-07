Yasak aşk iddialarını yalanlamışlardı! Survivor Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda el ele görüntülendi...
Survivor 2025'in finali sonrası ortaya pek çok iddia atılmıştı. Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda'nın yasak aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ancak bu ilişki iddialarına yalanlama geldi.
Survivor 2025'in final yapmasının ardından ortaya pek çok iddia atılmıştı. Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda'nın yasak aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Efecan ve eşi Duygu iddiaların ardından boşanmıştı. İddiaları yalanlayan Efecan ve Yağmur cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkili, yurt dışında bir barda görüntülendi.
AŞK İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE
Efecan ve Yağmur'un yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkili bu iddiaları yalanladı, ancak Efecan ve eşi Duygu çok kısa bir süre içinde boşandılar. Yağmur ve Efecan bu iddiaların ardından birbirlerini takipten çıktılar.
HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ
Survivor'da sezonun sona ermesinin ardından ortaya atılan iddialar gündem oldu. İkili, iddiaları yalanlamasının ardından ilk kez birlikte görüntülendi. Konuya ilişkin her iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.
Instagram'da @bedavayasiyorm hesabının yaptığı paylaşıma göre, Efecan ve Yağmur birlikte görüntülendi.