Yasak aşk iddialarını yalanlamışlardı! Survivor Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda el ele görüntülendi...

AŞK İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Efecan ve Yağmur'un yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkili bu iddiaları yalanladı, ancak Efecan ve eşi Duygu çok kısa bir süre içinde boşandılar. Yağmur ve Efecan bu iddiaların ardından birbirlerini takipten çıktılar.