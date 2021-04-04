Yasağı yıllar sonra çiğnedi! Exxen Şeref Bey'in Suna'sı Şükran Ovalı: Ağladığına inanmıyorum
Şeref Bey dizisiyle seyirci karşısına çıkan 36 yaşındaki Şükran Ovalı yıllar sonra çiğnediği yasağı anlattı.
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda Onur Ünlü’nün yönettiği “Şeref Bey” dizisinde rol alan Şükran Ovalı Milliyet'ten Asu Maro'ya konuştu. Ovalı hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
“Şeref Bey” dizisine katılmanız nasıl oldu?
Gül Hanım (Oğuz) aradı beni. Zaten Songül (Öden) çok yakın arkadaşım, ondan da biliyordum projeyi. Birçok güzel şey bir aradaydı; hem senaryo hem Onur Ünlü çekiyor hem kadro çok iyi, çok heyecanlanarak gittim ve “İyi ki de yaptım” dediğim işlerden oldu. Onur çok tatlı bir adam. Çok sakin bir yönetmen. Yaslanabiliyorsun ve sana alan bırakıyor.
Yönetmen alan açtı dediniz, nasıl bir süreç yaşadınız Suna’yı oluştururken?
Alan açmaktan bahsettiğim şey şu aslında: “Yap bakalım, görelim ne oluyor” demek ve onun üzerine ipleri tutmak, benim bir oyuncu olarak en seveceğim şeylerden biri. Yaptığı işlerin içinde çokça da absürtlük olunca saçmalama hakkını kullanıyorsun ve böylelikle de eğleniyorsun, bir kalıbın içinde olmamış oluyorsun.
O saçmalamayla sahiciliği kaçırmama dengesini nasıl ayarlıyordunuz? O bence riskli olan.
Biliyordum, bir yerde bir hata yaptığımız zaman Onur Hoca “Bu senaryonun gidişatı için doğru bir hamle değil” diyecek. Çok da iyi bir insan. Sevdik yani. Herkes birbirini çok sevdi. Haluk Bilginer zaten, heybemde ona söyleyecek kadar güzel bir söz yok. Tabii ki usta, tabii ki hayrandık ama insan olarak başka bir hayranlık yaşadım kendisine karşı.
İyi insan olmayan iyi aktör olamaz diyen çoktur.
Bence de öyle. Kötü insan iyi oyuncu olamaz. Çünkü empati kurabilmek ve yargısız olmak zorundasın ki karaktere sahip çıkasın.