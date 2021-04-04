Yasağı yıllar sonra çiğnedi! Exxen Şeref Bey'in Suna'sı Şükran Ovalı: Ağladığına inanmıyorum

O saçmalamayla sahiciliği kaçırmama dengesini nasıl ayarlıyordunuz? O bence riskli olan.

Biliyordum, bir yerde bir hata yaptığımız zaman Onur Hoca “Bu senaryonun gidişatı için doğru bir hamle değil” diyecek. Çok da iyi bir insan. Sevdik yani. Herkes birbirini çok sevdi. Haluk Bilginer zaten, heybemde ona söyleyecek kadar güzel bir söz yok. Tabii ki usta, tabii ki hayrandık ama insan olarak başka bir hayranlık yaşadım kendisine karşı.



İyi insan olmayan iyi aktör olamaz diyen çoktur.

Bence de öyle. Kötü insan iyi oyuncu olamaz. Çünkü empati kurabilmek ve yargısız olmak zorundasın ki karaktere sahip çıkasın.