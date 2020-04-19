Yasağı delme gerekçesi şok etti! İstanbul sokaklarında son durum
İSTANBUL’da sokağa çıkma kısıtlamasının 2’nci gününde de yollar boş kalırken izin belgesi olmayan Orkun Önet isimli vatandaşın gerekçesi şaşırttı.
Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 2’nci gününde İstanbul’da yollar yine boş kaldı. Metrobüs ve otobüs duraklarında işlerine giden görevli az sayıda kişi görülürken, havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunun neredeyse bomboş olduğu görüldü.
İzin belgesi olmayan Orkun Önet isimli sürücüye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre ceza kesildi. Önet, “Çok yanlış zamanda sokağa çıktım. ”Hasta olunca akan sular duruyor. Memleket hasta. Dünya hasta. Ceza kesildi. Allah ceza kesmesin. 38 gündür evdeyim. İlk defa bugün çıktım. Yapacak bir şey yok” diye konuştu. Önet “Çıkmalı mıydım evet çıkmamalıydım ama çıkmalı mıydım evet çıkmalıydım. Yani ikisi de aynı yere çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Sultangazi'de sokağa çıkma yasağına rağmen bir marketin satış yaptığı ihbarını alan polis, markete baskın düzenledi. Polisin uyarıları üzerine kapalı olan kepenkler açıldı. İçeriden market sahibi ve alışverişi yapan bir kişi çıktı. Alıveriş yapan müşteri, süt almak için evden çıktığını bahane etti ama aldığı ortaya çıktı.
Havadan çekilen görüntülerde E-5 karayolunda görevli az dayıdaki araç dışında yolun tamamen boş olduğu görüldü.