Yasağı delme gerekçesi şok etti! İstanbul sokaklarında son durum

İzin belgesi olmayan Orkun Önet isimli sürücüye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre ceza kesildi. Önet, “Çok yanlış zamanda sokağa çıktım. ”Hasta olunca akan sular duruyor. Memleket hasta. Dünya hasta. Ceza kesildi. Allah ceza kesmesin. 38 gündür evdeyim. İlk defa bugün çıktım. Yapacak bir şey yok” diye konuştu. Önet “Çıkmalı mıydım evet çıkmamalıydım ama çıkmalı mıydım evet çıkmalıydım. Yani ikisi de aynı yere çıkıyor” ifadelerini kullandı.