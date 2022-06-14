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Yasağı delen Hande Yener'i seyirci dakikalarca alkışladı

Yasağı delen Hande Yener'i seyirci dakikalarca alkışladı

Sesiyle, sahne kostümleriyle, şarkılarıyla adından söz ettiren Türk Pop Müziği'nin yıldızlarından Hande Yener geçtiğimiz akşam Almanya'da gerçekleşen bir festivalde sahneye çıktı! Gece saat 22:00'den sonra ses yasağı sebebiyle ses kısılınca Yener şarkılarını çıplak sesiyle okudu. Ünlü sanatçıyı seyirci alkış yağmuruna tuttu!

Yasağı delen Hande Yener'i seyirci dakikalarca alkışladı

Sesiyle, sahne kostümleriyle, şarkılarıyla adından söz ettiren Türk Pop Müziği'nin yıldızlarından Hande Yener geçtiğimiz akşam Almanya'da gerçekleşen bir festivalde sahneye çıktı! Gece saat 22:00'den sonra ses yasağı sebebiyle ses kısılınca Yener şarkılarını çıplak sesiyle okudu. Ünlü sanatçıyı seyirci alkış yağmuruna tuttu!

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Yasağı delen Hande Yener'i seyirci dakikalarca alkışladı

Almanya'da festivalde sahneye çıktı

Almanya'da bir festivalde sahneye çıkan Hande Yener, Almanya’daki konser sırasında 22.00’den sonra olan ses yasağı nedeniyle sesin kısılması istendi. 

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Yasağı delen Hande Yener'i seyirci dakikalarca alkışladı

Çıplak sesle okumaya devam etti

 Ses yasağı nedeniyle kısa kesilmesi istenen konserde Yener, şarkılarını çıplak sesle okumaya devam etti.

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Yasağı delen Hande Yener'i seyirci dakikalarca alkışladı

Hande Yener önceki akşam Almanya’nın Oberhausen şehrindeki bir festivalde konser verdi. 22.00’den sonra ses yasağı olduğu için kısa kesilmesi istenen konserde, Hande yasağı yendi.

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