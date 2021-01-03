Yasağı delen genç şarkıcı kabusu yaşadı! Otel odasındaki görüntüleri ifşa oldu
Ülkedeki yasağı delip erkek arkadaşıyla otele giden genç şarkıcının başı belaya girdi.
Endonezya'da şarkıcı Gisella Anastasia ve erkek arkadaşı otelde cinsel ilişkiye girdi. Çift otelde hayatlarının hatasıın yaptı.
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Anastasia, erkek arkadaşı ile ilişkisini cep telefonuyla video kaydına aldı.
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Ünlü şarkıcının telefonu kaybolunca müstehcen görüntüler sosyal medyada ifşa oldu.
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Yetkililer, telefonu bulduktan sonra görüntüleri yayınlayan kişinin yanı sıra bir kişi hakkında daha soruşturma açıldığını söyledi.
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