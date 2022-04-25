Yasadışı silah endüstrisinin merkezi! Silahlar telefondan ucuz! Tabanca 800, Kaleşnikof 2500 lira....
PAKİSTAN’ın Dera Adem Heil şehri, 150 yıldan fazladır dünyanın bu bölgesinde yasa dışı silah endüstrisinin merkezi olarak nitelendiriliyor. 25 binin üzerinde silah ustası her türlü silahın çakmasını üretiyor.. Tabanca ve silahlar telefondan ucuz.. Mermi ise çekirdek parasına...
Pakistan’ın Dera Adem Heil şehri, 150 yıldan fazladır dünyanın bu bölgesinde yasa dışı silah endüstrisinin merkezi olarak nitelendiriliyor. Başkent İslamabad’a 200 kilometre uzaklıkta bulunan Dera Adem Heil'de 150 yılı aşkın süredir evlerde, sokaklarda ve bodrum katlarında yasa dışı silah üretiliyor ve satılıyor. Dera çarşısının bir başından diğer başına sağlı sollu yüzlerce silah dükkanı caddeye konumlanmış vaziyette.
Bu dükkanlarda, av ve keskin nişancı tüfekleri, otomatik silahlar, tabancalar ve roketatarlar bulmak mümkün. Çarşıda gezerken silah dükkanlarının karşılıklı dizilmesi ve silah işaretlerinin duvarlara resmedilmesi göze çarparken, işlenmiş metal ve barut kokusu da havayı kaplıyor.
25 binin üzerinde silah ustası
Şehir sakinlerinin en önemli geçim kaynağı silah üretmek ve satmak. Bölge, Güney Asya’nın en önemli yasa dışı silah ticareti merkezlerinden biri olarak biliniyor.
Gerek Afganistan'da yaşanan işgaller gerek Pakistan yasalarının 2018'e kadar bu bölgede geçerli olmayışı şehirdeki silah ticaretinin büyümesinde önemli rol oynadı.