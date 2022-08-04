Yaşadıklarıyla sarsılmıştı! Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal yıllar sonra tatilde görüntülendi
Özgü Namal yıllar sonra tatilde görüntülendi. 2 yıl önce eşini kaybeden yaşadığı acıyla gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden ünlü oyuncu Özgü Namal Bodrum'da çocuklarıyla görüntülendi.
2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizi sonucu kaybeden ünlü oyuncu Özgü Namal yaşadığı acı sonrası sarsılmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak olan, zor günleri atlatmaya çalışan Namal aylar sonra çocuklarıyla birlikte Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Namal'ın son hali sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Eylül karakteri ile hafızalara kazınan ve birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Özgü Namal 2014 yılında nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenmişti.
Kariyerini zirvesinde bırakan ünlü oyuncu eşiyle birlikte Muğla'ya taşınmış ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti.
2020 yılında iki çocuğunun babası, eşi Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal yaşadığı acı sonrası uzun bir süre kendini toparlayamamıştı.