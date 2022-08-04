Yaş farklarıyla olay olmuşlardı! Meriç Aral ve Serkan Keskin tatilde aşka geldiler
Uzun süredir aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin aralarında yaş farkıyla gündem olmuştu. Ünlü çift Çeşme tatilinde romantik anlar yaparken görüntülendi.
4 yıldan fazla bir süredir aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin aralarındaki 11 yaş farkı ile magazin dünyasında uzun süre gündem olmuştu. Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çift Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi.
33 yaşındaki Meriç Aral'ın, 44 yaşındaki Serkan Keskin ile beraberliği çok konuşulmuştu. İkili şu sıralar İzmir'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de tatil yapıyor.
Kendini serin sulara atan çift bir anda aşka geldi. İkilinin sarmaş dolaş görüntüleri kameralara yansıdı.
Denizde aşka gelen çiftin samimi kareleri dikkat çekti. Önce sarılan çift daha sonra öpüştü.