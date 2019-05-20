Yaş farkı olay olmuştu! Aslı Turanlı'dan Ata Demirer'e olay gönderme!
Geçtiğimiz aylarda Ata Demirer'den ayrılan Aslı Turanlı, sosyal medya paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Turanlı, Ata Demirer'e göndermede bulundu.
46 yaşındaki Ata Demirer'in 24 yaşındaki sevgilisi Aslı Turanlı ile aşkı yaş farkından dolayı olay olmuştu. Geçtiğimiz aylarda ayrılan Ata Demirer ve Aslı Turanlı, birbirlerini ve fotoğraflarını sosyal medyadan silerek, takibi bırakmıştı.
Ayrılık sonrası Aslı Turanlı Twitter hesabından attığı tweetle şaşırttı. Turanlı, sosyal medyada "İnanıp sevgili olduğun zaman "Mavi gibisin Aslı, her tonunun güzel", inanmayıp ayrıldıktan sonra "Orangutan mübarek" hiç adil değil, yalnızlığın. Yalnızlığı sevdiğinden değil, başka çaren yok." paylaşımında bulundu.
Tweeti attıktan sonra kısa bir süre içinde kaldıran Turanlı, bu gönderisiyle kafaları karıştırdı. Aslı Turanlı'nın bu paylaşım ile Ata Demirer'e gönderme yaptığı konuşuldu.
Ne olmuştu?
Ata Demirer, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Aslı Turanlı ile ocak ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Ata Demirer, Aslı Turanlı ile aşkını sosyal medyada beraber fotoğraflarını paylaşarak duyurmuştu.