Yaş farkı ayrılık getirmişti! Onur Bay Dilara Aksüyek sarmaş dolaş ortaya çıktı
Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay ile Arıza'nın Füsun'u Dilara Aksüyek'ten ayrılık sonrası sevindiren haber geldi.
Geçtiğimiz aylarda Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay ile Arıza'nın Füsun'u Dilara Aksüyek'in aşkları Cihangir'de bir mekanda objektiflere takılmıştı. Dilara Aksüyek, meslektaşı Onur Bay’ı gece boyunca öpücüklere boğmuştu. Tüm bakışları üzerinde toplayan ikilinin aşkı böylece belgelenmişti.
Birkaç hafta önce Onur Bay, magazin muhabirlerinin Dilara Aksüyek ile aralarındaki yaş farkını sorması üzerine, "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.
Yaş farkını sorun etmediklerini dile getiren Bay ve Aksüyek çifti, dört aylık ilişkilerini geçtiğimiz hafta sonlandırma kararı almıştı.
Ayrılık sonrası Aksüyek yaş farkı nedeniyle ayrılık iddiasına, "Anlaşamamazlık yüzünden ayrıldık. Sebebi bizde kalsın" şeklinde konuşmuştu.