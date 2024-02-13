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Yaş farkı aşklarına engel olamadı... Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi ortaya çıktı! Cansu Taşkın kimdir?

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Yaş farkı aşklarına engel olamadı... Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi ortaya çıktı! Cansu Taşkın kimdir?

Son zamanlarda İnci Taneleri dizisiyle herkesin dilinde olan Yılmaz Erdoğan'ın iki yıla yakındır birliktelik yaşadığı sevgilisi ortaya çıktı.

Yaş farkı aşklarına engel olamadı... Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi ortaya çıktı! Cansu Taşkın kimdir?

Ekranların yeni reyting rekorları kıran dizisi 'İnci Taneleri' dizisinde 'Azem' karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan, özel hayatıyla gündeme geldi.

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Yaş farkı aşklarına engel olamadı... Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi ortaya çıktı! Cansu Taşkın kimdir?

Dilber ile günlerdir gündemde olan Yılmaz Erdoğan'ın, 2 yıldır birlikte olduğu bir sevgilisinin olduğu iddia edildi.

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Yaş farkı aşklarına engel olamadı... Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi ortaya çıktı! Cansu Taşkın kimdir?

Bircan Bali'nin iddiasına göre Erdoğan, Cansu Taşkın ile birlikte.

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Yaş farkı aşklarına engel olamadı... Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi ortaya çıktı! Cansu Taşkın kimdir?

Bircan Bali açıklamasında, "Ben bir bomba patlatayım, Yılmaz Erdoğan 2 yıldır eski bir mankenle beraber, nasıl söyleyeyim Cansu Taşkın'la. Ben öyle bir bilgi aldım gizliyorlarmış diye duydum.." dedi.

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