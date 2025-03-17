Yaş farkı 2'den 20'ye çıktı! Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat

Ancak, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için şartlar değişiyor; bu grup, 7000 prim gününü doldurduktan sonra kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında emekli olabilecek. 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar ise işçi statüsünde 7200, esnaf ve memur statüsünde ise 9000 prim gününü tamamladıkları tarihe bağlı olarak emekli olabilecekler.