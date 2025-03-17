Yaş farkı 2'den 20'ye çıktı! Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat
Kademeli emeklilik düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. EYT yasasının ardından milyonlarca çalışan, emeklilik şartlarında değişiklik yapılmasını bekliyor. 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar, yaş farkının büyük ölçüde artması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor. Meclis’e sunulan yeni tekliflerle birlikte, kademeli emeklilik konusunda umutlar yeniden yeşeriyor. Peki, çalışanlar bu düzenlemeden ne bekliyor? İşte detaylar...
2023 yılında yürürlüğe giren EYT yasası ile emeklilik şartlarındaki eşitsizlikler daha da belirgin hale geldi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK'lılar, yaş şartı olmaksızın 5000 ila 5975 prim gününü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigorta süresini tamamlayarak emekli olabiliyor.
Ancak, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için şartlar değişiyor; bu grup, 7000 prim gününü doldurduktan sonra kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında emekli olabilecek. 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar ise işçi statüsünde 7200, esnaf ve memur statüsünde ise 9000 prim gününü tamamladıkları tarihe bağlı olarak emekli olabilecekler.
KADEMELİ EMEKLİLİK TALEBİ BÜYÜYOR
Habertürk’te yer alan habere göre, özellikle bir gün farkla emeklilik süresi 20 yıl uzayan sigortalılar, kademeli emeklilik talebinde bulunuyor. EYT düzenlemesi öncesinde yalnızca 2 yıl olan bekleme süresinin bir anda 18 yıl birden artması, çalışanlar arasında büyük tepkiye yol açtı.
Emeklilikte Adalet Derneği (EMAD-DER) çatısı altında birleşen kademeli emeklilik bekleyenler, 31 Aralık 2000 tarihine kadar işe girenler için kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş sınırının getirilmesini, bu yaş sınırının her yıl bir yaş artırılarak 2008’de işe girenler için kadınlarda 51, erkeklerde 53 olarak belirlenmesini talep ediyor. Aynı zamanda prim gün sayısının 7000 yerine 6400’den başlatılarak her yıl 75 gün artırılması öneriliyor.