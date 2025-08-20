Yaş 48 yanlış anlaşılmasın diyen Zuhal Topal'dan bikini şov! Eşi ve kızıyla...
Eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile Bodrum'da tatil yapan sunucu Zuhal Topal sosyal medyada bikinili pozuyla gündem oldu. "Yaş 48, yanlış anlaşılmasın" notuyla bikinili halini paylaşan Zuhal Topal hayranlarından olumlu geri dönüşler aldı. Zuhal Topal değiştirdiği beslenme stiliyle 35 kilo birden vermişti. İşte Zuhal Topal'ın bikinili fit hali ve eşiyle kızı...
Zuhal Topal ailesiyle güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Yeni yayın dönemi öncesinde yurt dışında uzun süre tatil yapan Zuhal Topal, eşi ve kızıyla birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
Tatil için Türkbükü'nü tercih eden sunucunun Instagram hesabından "Yaş 48, yanlış anlaşılmasın" notuyla paylaştığı bikinili pozuna beğeni yağdı.
25 KİLO VERDİ
Zuhal Topal 2 yıl içinde tam 35 kilo vermişti. Günlük çörek otu yağı tüketiminin yanı sıra sağlıklı bir beslenme programı ve doktor kontrolü olan Topal şunları söylemişti:
-"Az ve sık yemek yiyorum. Her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketiyorum. Yorgunluğumu alıyor, vücudu güçlendiriyor ve iştahımı dengeliyor. Sevdiğim işi yapmanın yanı sıra, bu küçük sırrımla enerjimi hep yüksek tutuyorum. Sizlere de öneririm."