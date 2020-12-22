Yaş 19 dizisiyle Hülya Avşar ekranlara geri dönüyor fakat şartı bakın ne oldu
Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır ile Yaş 19 dizisinde rol alacak. Fakat Avşar kızının şartları var.
Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen Hülya Avşar, yeni bir projeyle geri dönüyor. Başrollerini Mehmet Aslantuğ ile paylaşacak olan Avşar kızı Yaşı 19 adlı dizide çalışmak için şart koydu.
Yaşı 19 dizisinin kadrosunda yer alacak olan Hülya Avşar, yapım şirketine günlük sekiz saat çalışma şartı koydu. 8 saat çalışma dışında da şartlar koyan Hülya Avşar'ın 'Spor yapmazsam, çok agresif oluyorum' dediği öğrenilirken setler ünlü oyuncunun spor saatlerine göre ayarlandı.
Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın yer alacağı Sırna Yanık’ın senaryosunu yazdığı Yaşı 19 dizisi kadrosu belli oldu.
Deniz Çakır, Fikret Kuşkan ve Tolga Güleç gibi güçlü isimlerin yanına Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ dahil oldu.