Yaş 19 dizisinin yıldızı Deniz Çakır imaj yeniledi değişimi herkesi şaşırttı
Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ gibi isimlerle Yaş 19 dizisinde rol alan Deniz Çakır, uzun bir sürenin ardından imaj değiştirdi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ve ardından Vurgun dizisinde rol alan Deniz Çakır, şimdilerde yeni projesinin heyecanını yaşıyor. Yepyeni bir dizi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Çakır, yeni projeye yeni saçlarıyla adım attı.
Yaş 19 dizisi için imajını değiştiren Deniz Çakır, yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.Gold Film imzalı Yaşı 19 isimli dizide oynayacak olan Deniz Çakır’ın imajını da yenilediği yaptığı bir paylaşımla ortaya çıktı.
Çekimlerine Şubat ayında başlanması planlanan Yaşı 19 dizisi için Deniz Çakır’ın saçlarını omuz boyunda kısalttığı ve bu kez kakül de kestirdiği yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Instagram hesabının story bölümünden paylaşım yapan Deniz Çakır, “Değişiklik güzeldir” notunu düştü.