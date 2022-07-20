Yarışmacıdan istediği cevabı alamayan Mehmet Şef Masterchef'te sitem etti! Bizim patronun da...
Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye sezona iddialı giriş yaptı. Birbirinden farklı yarışmacıların hünerlerini sergilediği programda gerçekleşen diyalog gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Şef katılan gurbetçi yarışmacıya tuttuğu takımı sordu, istediği cevabı alamayınca sitem ederek "İyi de bir Türk futbol takımı almış. İnsan bir maçına gider, ziyaret eder." dedi.
TV8 ekranlarında yayınlanan, beğeniyle izlenen Masterchef Türkiye sezona iddialı bir şekilde başladı. Birbirinden farklı yarışmacıların yeteneklerini gösterdiği yarışmada gerçekleşen diyalog sosyal medyayı salladı. Mehmet Şef katılan gurbetçi yarışmacıya tuttuğu takımı sordu, istediği cevabı alamayınca sitem ederek "İyi de bir Türk futbol takımı almış. İnsan bir maçına gider, ziyaret eder." dedi. İşte haberin detayları...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde TV8'de yayınlanan Masterchef'te Mehmet Şef'in yarışmacıya sitemi izleyenleri şaşırttı.
TV8'nin sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar kendilerini şeflere göstermek için tüm hünerlerini sergiliyor.
Masterchef Türkiye'nin son bölümünde bir yarışmacıyla Mehmet Şef arasında geçen diyalog sosyal medyayı salladı.