Yarışmacıdan istediği cevabı alamayan Mehmet Şef Masterchef'te sitem etti! Bizim patronun da...

TV8 ekranlarında yayınlanan, beğeniyle izlenen Masterchef Türkiye sezona iddialı bir şekilde başladı. Birbirinden farklı yarışmacıların yeteneklerini gösterdiği yarışmada gerçekleşen diyalog sosyal medyayı salladı. Mehmet Şef katılan gurbetçi yarışmacıya tuttuğu takımı sordu, istediği cevabı alamayınca sitem ederek "İyi de bir Türk futbol takımı almış. İnsan bir maçına gider, ziyaret eder." dedi. İşte haberin detayları...