Yarışma sayesinde fenomen olan Semra Dal tesettürden vazgeçti! Eleştirilere yanıt verdi
Semra Dal, "En Hamarat Benim" yarışmasını kazanarak adını geniş kitlelere duyurmuştu. Sosyal medyada yaklaşık 482 bin takipçisi bulunan fenomen Semra Dal tesettürden vazgeçti. Dal kendisini eleştirenlere "Güzel olmak için açılmadım" dedi bir de soru sordu. İşte detaylar...
2024’te Kadir Ezildi’nin sunduğu “En Hamarat Benim” yarışmasına Isparta’dan katılarak birinci olan sosyal medya fenomeni Semra Dal (Semra Chef), son paylaşımıyla gündem oldu.
Tesettürlü kimliğiyle tanınan Dal, son yayınladığı videoda türbanını çıkardığını duyurdu.
Paylaşımında, “Bugün sizi şaşırttım, ben de şaşırdım” sözleriyle takipçilerine seslenen Dal, kararıyla ilgili gelen yorumlara da yanıt verdi.
"Benim mezarıma siz mi gireceksiniz?"
Dal, “Güzel olmak için açılmadım, saçma sapan konuşup durmayın. Ben kapalıyken de güzeldim zaten. Hem size ne, benim mezarıma siz mi gireceksiniz?” ifadelerini kullandı.