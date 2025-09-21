BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41

Yarışma sayesinde fenomen olan Semra Dal tesettürden vazgeçti! Eleştirilere yanıt verdi

|
Yarışma sayesinde fenomen olan Semra Dal tesettürden vazgeçti! Eleştirilere yanıt verdi

Semra Dal, "En Hamarat Benim" yarışmasını kazanarak adını geniş kitlelere duyurmuştu. Sosyal medyada yaklaşık 482 bin takipçisi bulunan fenomen Semra Dal tesettürden vazgeçti. Dal kendisini eleştirenlere "Güzel olmak için açılmadım" dedi bir de soru sordu. İşte detaylar...

Yarışma sayesinde fenomen olan Semra Dal tesettürden vazgeçti! Eleştirilere yanıt verdi - Resim: 1

2024’te Kadir Ezildi’nin sunduğu “En Hamarat Benim” yarışmasına Isparta’dan katılarak birinci olan sosyal medya fenomeni Semra Dal (Semra Chef), son paylaşımıyla gündem oldu. 

17
Yarışma sayesinde fenomen olan Semra Dal tesettürden vazgeçti! Eleştirilere yanıt verdi - Resim: 2

Tesettürlü kimliğiyle tanınan Dal, son yayınladığı videoda türbanını çıkardığını duyurdu.

27
Yarışma sayesinde fenomen olan Semra Dal tesettürden vazgeçti! Eleştirilere yanıt verdi - Resim: 3

Paylaşımında, “Bugün sizi şaşırttım, ben de şaşırdım” sözleriyle takipçilerine seslenen Dal, kararıyla ilgili gelen yorumlara da yanıt verdi.

37
Yarışma sayesinde fenomen olan Semra Dal tesettürden vazgeçti! Eleştirilere yanıt verdi - Resim: 4

"Benim mezarıma siz mi gireceksiniz?"

Dal, “Güzel olmak için açılmadım, saçma sapan konuşup durmayın. Ben kapalıyken de güzeldim zaten. Hem size ne, benim mezarıma siz mi gireceksiniz?” ifadelerini kullandı.

47