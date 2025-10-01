Yarından itibaren tabelaya yansıyacak! Akaryakıta yeni zam
Dünyadaki jeopolitik gelişmelerle dalgalanma yaşayan brent petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarında da dalgalanmaya neden oluyor. 2 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaz (LPG) fiyatlarına 1 lira 20 kuruş zam yapılması öngörülüyor.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Döviz kuru ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti.
2 Ekim’den itibaren otogazda zam bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olacak zfiyat artışında otogaz (LPG) fiyatlarına 1 lira 20 kuruş zam yapılması öngörülüyor.
Son güncellemeyle birlikte şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları da şöyle:
İstanbul’da Avrupa yakasında benzinin litresi 53,19 TL, motorinin litresi 54,46 TL, LPG’nin litresi ise 26,51 TL’den satılıyor.