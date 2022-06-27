Yarın saat 10:55'e dikkat! Felaket yaklaşıyor olabilir, sakın hata yapmayın! Dinçer Güner'den günlük burç yorumları...

''Mars ve Satürn arasında güzel bir etkileşim olacak bugün ve yarın etkili daha çok... Bugün balkon düzenlemek, çiçek ekmek, bahçe-toprak işleri ile uğraşmak için harikadır. Hedeflerimize ulaşmak için her zamankinden çok daha fazla ciddileşebiliriz.