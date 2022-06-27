Yarın saat 10:55'e dikkat! Felaket yaklaşıyor olabilir, sakın hata yapmayın! Dinçer Güner'den günlük burç yorumları...
27 Haziran 2022 Cumartesi günü burçları neler bekliyor? Hangi burç bugün nelere dikkat etmeli? Ünlü astrolog Dinçer Güner, günlük astrotüyoları ve günlük burç yorumlarını yazdı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler...
Düşmanlar, haset edenler, kıskananlar bugün teker teker dökülüyor. Dost sandığınız ama arkanızdan konuşanlar, iş çevirenler kendi kazdıkları kuyuya düşüyor. Karşına geçip pişkin pişkin gülenler, bugün ayaklarınıza kapanacak.
Dinçer Güner, sizler için günü kurtaracak astrotüyolar ve günlük burç yorumlarını yazdı:
''Mars ve Satürn arasında güzel bir etkileşim olacak bugün ve yarın etkili daha çok... Bugün balkon düzenlemek, çiçek ekmek, bahçe-toprak işleri ile uğraşmak için harikadır. Hedeflerimize ulaşmak için her zamankinden çok daha fazla ciddileşebiliriz.
Cesaret ve dayanıklılık gerektiren işlerde başarı şansımız yüksek olacaktır. Yapıcı ve enerjinizi akılcı bir şekilde kullanabileceksiniz. Tutkunu olduğunuz konu ne ise kimseye zarar vermeden elde edebileceksiniz. Öfke kontrolünüzü harika bir şekilde yapabileceksiniz.
Size düşmanlık edenleri kolaylıkla alt edebileceğinize işaret etmekte. Bugünler vergileri ödemek, finansal sorunları halletmek için uygun bir gündür. Keza iş kurmak için de harika zamanlardır. Riskleri kontrollü bir şekilde alabilir, başarı elde edebilirsiniz.