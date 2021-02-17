Yarın Regaib kandili - Regaip Kandili mesajları resimli ve kısa sözlerle!
Yarın gece 2021 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili idrak edilecek, fazileti bol Regaib kandili gecesi için resimli kandil mesajları hazırladık.
Mübarek 3 aylar fazileti ve rahmeti ile başladı. Yarın gece Regaib Kandili gecesi. Perşembeyi cumaya bağlayan gece 2021 yılının ilk kandili Regaib Kandili olarak kutlanacak. İhsan gecesi olan Regaib kandiline özel resimli mesajları ve kısa kandil kutlama sözlerini sizin için hazırladık.
REGAİP KANDİLİ MESAJLARI: Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaip kandilidir. Regaib, "pek çok ihsan" manasına gelen "Ragibe" kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir.
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun
Allah’ım! Bizleri Regaip’le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan’ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.