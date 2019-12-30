Yarın okullar tatil mi MEB 31 Aralık okullar öğleden sonra yok mu?
31 Aralık yani yarın okular yarım gün mü olacak araştırması başladı. Yılbaşı tatilini uzatmak isteyen öğrenciler bu sorunun yanıtını arıyor. Mevzuata göre yarın yani 31 Aralık salı günü okullar yarım gün tatil olmayacak. 1 Ocak Çarşamba resmi tatil olduğu için okullar 1 gün tatil olacak.
31 Aralık yarım gün mü oldu, yarın okullar öğleden sonra tatil mi araştırması özellikle öğrencilerin gündeminde. Resmi tatiller mevzuatına göre yarın yani 31 Aralık salı günü okullar tatil olmayacak. Öğrenciler yarın tüm gün eğitime devam edecek. 1 Ocak 2020 Çarşamba günü ise yılbaşı tatili resmi tatil olacak ve okullar 1 günkapalı olacak.
31 Aralık öğleden sonra tatil mi:
31 Aralık Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Fakat bu yıl 28-29 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük köprü izin şansını kullanabilecek.