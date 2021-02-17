Yarın kandil mi 2021 yarın ne kandili var Diyanet takvimi

Yarın ne kandili var araştırması başladı. Yarın yani 18 Şubat perşembe günü Regaib Kandili idrak edilecek. Mübarek 3 ayların içinde olan ve 2021 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili herhangi bir şeyin Allah'tan istenmesi ve arzunlanması anlamına geliyor. Dilek kapılarının açık olacağı bu gece yapılması gereken ibadetleri hazırladık.