Yarın itibariyle hissedilecek! Rüzgar diniyor, sıcak hava dalgası geliyor...
Son tahminlere göre, özellikle batı illerinde rüzgarlar hafifleyecek, yurt genelinde cumartesiden itibaren yeni bir sıcak hava dalgası hakim olacak.
Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren kademe kademe yükselerek mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Bir süredir özellikle batı illerine serinleme getiren rüzgarlar ise hafifleyecek. Bugün Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay Kıyıları, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyi ise gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yarın itibariyle yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir şekilde artacak. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu...