Yarın itibariyle hissedilecek! Rüzgar diniyor, sıcak hava dalgası geliyor...

Bir süredir özellikle batı illerine serinleme getiren rüzgarlar ise hafifleyecek. Bugün Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay Kıyıları, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyi ise gök gürültülü sağanak yağış görülecek.