Yarın geliyor meteoroloji haberi duyurdu İstanbul ve tüm Türkiye'de yoğun kar var

Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre soğuk ve yağışlı hava yeniden tüm yurdu etkisi altına alacak. Bugünden itibaren tüm yurtta yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış görülecek. İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da da kar yağışı etkili olacak. Asıl kar ise Perşembe günü geliyor. Sibirya soğuklarıyla birlikte başta İstanbul ve Marmara bölgesi olmak üzere 1987'den bu yana görülen en yoğun kar yağışı etkili olacak. Sıcaklık bazı bölgelerde -40 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da AFAD toplantısında tüm ekiplerin hazırlıkları masaya yatırılıp alarm verildi.