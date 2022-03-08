Yarın geliyor meteoroloji haberi duyurdu İstanbul ve tüm Türkiye'de yoğun kar var
Çarşamba günü itibariyle son 35 yılın en yoğun kar yağışı Türkiye'ye giriş yapacak. Sibirya soğukları ile gelen kar yağışı önce Trakya'yı vuracak perşembe günü İstanbul'a varacak. Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Balıkesir, Sivas, Kayseri, Erzincan, Isparta, Konya başta olmak üzere ülke genelinde yoğun kar yağışı görülecek. Uzmanlardan ve yetkililerden korkutan uyarı ve tahminler geldi....
Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre soğuk ve yağışlı hava yeniden tüm yurdu etkisi altına alacak. Bugünden itibaren tüm yurtta yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış görülecek. İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da da kar yağışı etkili olacak. Asıl kar ise Perşembe günü geliyor. Sibirya soğuklarıyla birlikte başta İstanbul ve Marmara bölgesi olmak üzere 1987'den bu yana görülen en yoğun kar yağışı etkili olacak. Sıcaklık bazı bölgelerde -40 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da AFAD toplantısında tüm ekiplerin hazırlıkları masaya yatırılıp alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve küresel tahmin sistemleri tarafından yayınlanan tahminlere göre soğuk hava dalgası yurdu bugün etkilemeye başlayacak. Hava sıcaklıkları düşüş yaşayacak, yağmur yurdu saracak. Yarından itibaren ise kar yağışı birçok şehirde kendini gösterecek, mart ayında kara kış yaşanacak. İstanbul ve Ankara’da 3 gün boyunca kuvvetli kar bekleniyor, İzmir’de ise bulutlu ve soğuk bir hava hakim olacak.
Sağanak yağış yerini kara bırakacak
Yarın ise birçok kentte sağanak yağış yerini kar yağışına bırakacak. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum ve çevre illerinde kar yağışının çok şiddetli olması bekleniyor. Perşembe günü ise kar yağışı batı bölgelerde de kendini gösterecek. Kar yağışı hafta sonu boyunca devam edecek.
İstanbul'da son 35 yılın en kuvvetli yağışı olacak
Bu sene ocak ve şubatta yoğun kar yağışı alan Türkiye, yarından itibaren Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Uzmanlar, 1987'den sonra en güçlü karın yağacağını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yarın gece karla karışık yağmur, perşembeden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir" uyarısını yaptı.