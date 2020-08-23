Yarım milyon tıklandı! Fahriye Evcen paylaştığı fotoğraflarla olay oldu
Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, Instagram'ı salladı. Arka arkaya yaptığı paylaşımlar 1 saatte yarım milyon beğeni aldı
Son zamanlarda sosyal medya hesabı Instagram'da peş peşe paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Fahriye Evcen, o fotoğraflarına yenilerini ekledi. Evcen, evinin bahçesinde çekildiği fotoğrafları Instagram'a yükledi hayranları beğeni butonunu çökertti.
Peş peşe beyaz gömlekli pozlarına paylaşan oyuncuya beğeni yağdı, Fahriye Evcen, 1 saat içinde 500 bini geçen beğeniler aldı.
Evcen'in kelebek emojisiyle paylaştığı pozlarına ilk yorumlardan biri de oyuncu Demet Özdemir'den geldi. Özdemir, meslektaşını pozlarına kırmızı kalp koyarak beğenisini gösterdi.
Öte yandan uzun zamandır beraber İstanbul gecelerinde görünmeyen ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki akşam Bebek'te bir otelin restoranında beraber yemek yediler. Yemeğin ardından çıkışta ise basın mensuplarıyla kısa bir sohbet ettiler.