Yarı fiyatına ikinci el otomobil! Otomobiller ihale sayesinde sahipleriyle buluşuyor
İkinci el araç piyasası cep yakarken düşük fiyattan otomobil almak da mümkün. Piyasa fiyatının çok altında bulunan hacizli otomobiller icra daireleri tarafından ihale ile satışa çıkarıldı. İşte yarı fiyatıyla ihaleye başlayan o araçlar ve fiyatları...
Otomobil fiyatlarının yüksek olması araç sahibi olmak isteyenleri düşündürüyor. Daha uygun fiyata otomobil sahibi olmanın yollarını arayanlara yönelik olarak devlet imkanlar sunuyor. Sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı haczedilen araçlar rayiç fiyatlarının çok daha altına alıcı bulabiliyor. Tamamen yasal olan bu satışlara ilişkin olarak araçlar yerinde de görülebiliyor.
Haciz konan araçlar güvenlik güçleri tarafından icra dairelerinin otoparkına ya da yediemin otoparklarına çekiliyor. Yasal süreçler ve prosedürler uygulandıktan sonra araç ekspertize sokuluyor.
Ekspertiz araca ilişkin kusurları rapor halinde sunuyor. Bu aşamadan sonra otomobil satışa hazır hale geliyor ve ilanı yayımlanıyor. Sonrasında ihalede toplanan tekliflere göre en yüksek fiyatı veren kişiye araç satılıyor.
İşte satışa çıkan bazı otomobiller:
2016 model Renault Megane dizel
İhale başlangıç bedeli: 52 bin lira
Muhammen bedeli: 100 bin lira