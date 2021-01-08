Yarı fiyatına ikinci el otomobil! Otomobiller ihale sayesinde sahipleriyle buluşuyor

Otomobil fiyatlarının yüksek olması araç sahibi olmak isteyenleri düşündürüyor. Daha uygun fiyata otomobil sahibi olmanın yollarını arayanlara yönelik olarak devlet imkanlar sunuyor. Sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı haczedilen araçlar rayiç fiyatlarının çok daha altına alıcı bulabiliyor. Tamamen yasal olan bu satışlara ilişkin olarak araçlar yerinde de görülebiliyor.