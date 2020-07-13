Yarı finalistler belli oldu! Survivor'dan kim elendi? (13 Temmuz 2020)
Survivor 12 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere soluksuz dakikalar yaşattı. 12 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşmesi beklenen eleme oyununun pazar gününe kayması nedeniyle eleme konseyi yeniden toplandı. Cemal Can dokunulmazlığı kazandığı için Yasin, Barış ve Berkan arasından gerçekleşen elemede SMS sonuçları yarışmanın kaderini belirledi. Peki, 12 Temmuz Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'a ve adaya veda eden son isim...
Survivor’da elenen son isim 12 Temmuz Pazar akşamı belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da yarı finalistler gerçekleşen eleme konseyi sonrasında netleşti. Şubat ayından bu yana yayın hayatına devam eden yarışmanın finali, 14 Temmuz Salı akşamı İstanbul’da gerçekleştirilecek.
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Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, eleme potasında mücadele eden 3 yarışmacı arasından en az SMS'i alan ismi açıkladı. 12 Temmuz Survivor’da kim elendi? İşte yaşananlar...
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Survivor'da kim elendi?
Survivor’da yarı finalden önce kalan son 4 yarışmacıdan biri, gerçekleşen eleme konseyi sonrası yarışmaya veda etti.
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Yarışmanın eleme adayları olarak potada Barış Murat Yağcı, Berkan Karabulut ve Yasin Obuz mücadele etti.
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