Yarı çıplak pozunu paylaştı Şeyma Subaşı üstsüz hali için bakın ne yazdı
Şeyma Subaşı, bu kez yarı çıplak halini paylaştı üstsüz pozlarını Elle Türkiye dergisi için verdi. Subaşı, gün geçtikçe paylaşımlarında sınırları zorluyor.
Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra yakın zamanda kendi markasını çıkararak tekstil sektörüne de el atan ve kendi giyim markasını çıkaran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında Elle Türkiye dergisi için verdiği pozları paylaşmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz gün Elle Türkiye dergisine kapak olan bu fotoğrafıyla herkesin diline düşen ve 'O nasıl poz' dedirten Şeyma Subaşı, artık iyice aştı kendisini.
Elle Türkiye için verdiği bu kapak fotoğrafının yanı sıra aralıklarla diğer fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı'nın yeni Instagram fotoğraflarının içinde yarı çıplak verdiği bir poz bile var.
Sıklıkla bikinili haliyle çekildiği fotoğrafları sosyal medyada milyonlarca kişiyle paylaşan Şeyma Subaşı, bu yeni fotoğrafları için Elle Türkiye'ye teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.