Yarı çıplak poz veren Tuba Ünsal 14 Şubat'ı işte böyle kutladı olay oldu
Tuba Ünsal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yarı çıplak bir pozla kutladı. Instagram'dan paylaşım yapan Ünsal'ın üstsüz fotoğrafı, sosyal medyaya damga vurdu.
Sosyal medya hesabından cesur pozlar paylaşmaktan çekinmeyen Tuba Ünsal, 14 Şubat'ta da oldukça iddialı bir fotoğraf ile kutlama yaptı. Sevgililer Günü'ne özel paylaşımında üstsüz bir şekilde yarı çıplak poz veren Tuba Ünsal, sosyal medyaya damga vurdu.
Tuba Ünsal, üstsüz fotoğrafına ise şu yazıyı yazdı:
"En güzel sevgi insanın kendine duyduğu öz sevgi olmalı. O kadar harap bitap büyütülen kızlarız ki birisi kafamızı okşasa aşk sanmaktan, bir güzel laf etse dünyaları yakıp yıkıp peşinde koşmaktan, yalan söylese de acıtmadan söylediği, azar azar üfleyerek kemirdiği ruhunuzu 'yeter ki yalnız kalmayayım' korkusuyla yok saymaktan bıkmıyoruz.''
''Sonra elinde kocaman bir sıfır kalıyor. Güçlüsü güçsüzü tüm kadınlar aşk karşısında kekeme... Mümkün olana kanaat etseniz, hayallerinizi hakikat zannetmekten vazgeçseniz bu böyle olmaz! Bu haliyle herkes acınacak durumdadır, ama insan önce kendine acımalı."
14 Şubat'ta birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmasına rağmen en dikkat çekeni Tuba Ünsal oldu.