Yarı çıplak, parçalara ayrılmış cesedi bulundu! Katili kaçak mülteci çıktı

Rubinska’nın erkek arkadaşı Yunan polisiyle iletişime geçerek genç kadının kayıp olduğunu açıkladı. Pazartesi gecesi Rubinska ile görüştüğünü söyleyen ve sevgilisinin biraz alkollü olduğunu söyleyen genç adam, “Bana konumunu attı. Fakat konumuna gittiğimde onu göremedim. Daha sonra aradığımda da telefonunu açmadı” dedi.