Yarı çıplak, parçalara ayrılmış cesedi bulundu! Katili kaçak mülteci çıktı
YUNANİSTAN'ın Kos (İstanköy) Adası'nda 27 yaşındaki Polonya vatandaşı Anastazja Rubinska’nın parçalara ayrılmış, yarı çıplak cesedi arazide otların arasına gizlenmiş şekilde bulundu. Katil zanlısı olarak Bengaldeş'li bir göçmen gözaltına alındı. Cinayetin ayrıntıları kan dondurdu...
Türk turistlerin de yoğun olarak gittiği Yunanistan’ın turizm cennetlerinden biri olarak bilinen Kos (İstanköy) Adası'nda 27 yaşındaki Polonya vatandaşı Anastazja Rubinska’nın pazartesi gününden beri kayıp olması yetkilileri harekete geçirdi.
Rubinska’nın erkek arkadaşı Yunan polisiyle iletişime geçerek genç kadının kayıp olduğunu açıkladı. Pazartesi gecesi Rubinska ile görüştüğünü söyleyen ve sevgilisinin biraz alkollü olduğunu söyleyen genç adam, “Bana konumunu attı. Fakat konumuna gittiğimde onu göremedim. Daha sonra aradığımda da telefonunu açmadı” dedi.
Rubinska’nın bir süredir Kos’ta yaşadığı ve burada bir otelde çalıştığı belirtilirken, yetkililer incelemelere Tigaki-Marmari bölgesinde devam ettiklerini duyurdu. Kamura görüntülerini adım adım takip eden Yunan polisi, 32 yaşındaki Bangladeşli bir adamın gözaltına alındığın duyurdu.
Adada yaklaşık 200 kişilik ekibin arama kurtarma çalışmalarında bu gün adanın Alykes bölgesinde Polonyalı genç kadının çıpak cesedi bulundu.