Yarı çıplak görünce.! Her Yerde Sen dizisinde banyo sahnesi olay oldu

Peki Her Yerde Sen dizisinin banyo sahnesi nasıldı, neler oldu?

Aynı evde yaşamak zorunda olan Selin ve Demir her ne kadar birbirlerinden hoşlanmıyor gibi davransalar da aslında ilk görüşte birbirlerinden etkilendiler. Demir'in banyoda olduğunu bilmeyen Selin kapıyı çalmadan içeri dalında Demir'in pek de uygun olmayan bir halde yakaladı.