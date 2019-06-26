Yarı çıplak görünce.! Her Yerde Sen dizisinde banyo sahnesi olay oldu
FOX TV ekranlarının yeni aşk ve gençlik dizisi Her Yerde Sen son bölümündeki banyo sahnesi ile sosyal medyanın diline düştü. Demir'in kaslı vücudunu diline dolayan Selin'in tepkisi en çok konuşulanlar arasına girdi.
Her Yerde Sen dizisi Fox TV'nin en yeni dizilerinden biri oldu. Sımsıcak, eğlenceli ve komik senaryosu ile daha ilk bölümden izleyiciden tam not alan dizinin bir sahnesi ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi bile.
Başrollerinde genç yetenekler Furkan Andıç ve Aybuke Pusat'ın olduğu, aynı evde yaşamak zorunda kalan ikilinin başından geçenlerin anlatıldığı dizi yaz aylarının en iddiaları dizileri arasına hızlı bir giriş yaptı.
28 Haziran cuma akşamı 3. bölümü ile ekrana gelecek dizinin son bölümünde yaşananlar ise çok konuşuldu sosyal medya banyo sahnesi ve Selin'in Demir'e verdiği ayar ile çalkalandı.
Peki Her Yerde Sen dizisinin banyo sahnesi nasıldı, neler oldu?
Aynı evde yaşamak zorunda olan Selin ve Demir her ne kadar birbirlerinden hoşlanmıyor gibi davransalar da aslında ilk görüşte birbirlerinden etkilendiler. Demir'in banyoda olduğunu bilmeyen Selin kapıyı çalmadan içeri dalında Demir'in pek de uygun olmayan bir halde yakaladı.