Yargıtay'dan Cem Yılmaz'a kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek
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Cem Yılmaz, 2012'de Ahu Yağtu ile evlendi ve 2013'te boşandı. Sekiz yıl boyunca oğlu için ödediği 10 bin dolar nafakanın azaltılması talebiyle mahkemeye başvuran Yılmaz'ın nafakası önce 70 bin TL'ye, sonra Yargıtay tarafından tekrar 10 bin dolara çıkarıldı, Yargıtay Yılmaz'ın bu miktarı ödeyebileceğine hükmetti.
Komedyen Cem Yılmaz, 2012 yılında manken ve oyuncu Ahu Yağtu ile hayatını birleştirdi. Daha sonra Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 20 ay süren evliliklerini 2013'te anlaşmalı olarak bitirdi.
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Evlilikten bir oğlu olan çiftin boşanma protokolü gündem olmuştu.
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Servet bıraktı
Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu’ya 500 bin dolar tazminat ödemişti.
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Ayrıca lüks bir otomobil verirken Şişli ve Sarıyer’de birer daire de bırakmıştı. Komedyen yine İstinye’de bulunan iki evinin kira getirisini de eski eşine bırakmıştı.
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