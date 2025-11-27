Yargıtay’dan ATM kararı: Bunu yapmak hırsızlık sayılıyor

Yerel mahkeme, eylemi “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” kapsamında değerlendirmiş ve sanığı TCK 245. madde kapsamında cezalandırmıştı. Bu karar, Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından da onanmıştı.

-Başsavcılık Daha Ağır Ceza Talep Etmişti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise eylemin bilişim sistemleri kullanılarak işlendiğini savunarak kararın daha ağır cezayı öngören “nitelikli hırsızlık” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde itiraz etmişti.

Başsavcılık, TCK 142/2-e maddesine dikkat çekerek, bu suçun 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektirdiğini vurgulamıştı.

Ancak Yargıtay 8. Ceza Dairesi, bu itirazı reddetmiş ve eylemin “basit hırsızlık” niteliği taşıdığına hükmetmişti.

YARGITAY NEDEN “BİLİŞİM SUÇU” SAYMADI?

Yargıtay’ın ret kararında şu gerekçeler öne çıkmıştı:

Sanık, kartı fiziksel olarak ele geçirmedi, sadece unutulan kartla işlem yaptı.

Kartı kendisinde tutmadı, yani bilişim sisteminin manipüle edilmesi söz konusu olmadı.

Eylem, TCK 141 kapsamında değerlendirilen “hırsızlık” suçuna uygun bulundu.

Bu nedenle dosya, daha ağır cezanın uygulanmasını isteyen Başsavcılığın itirazına rağmen değişmedi.

ATM DOLANDIRICILIKLARI BİTMEDİ

O günden bugüne geçen 18 ayda benzer olaylarla ilgili şu gelişmeler yaşandı:

ATM’de unutulan kartla para çekme vakalarının sayısı arttı.

Dolandırıcılar, bazı şehirlerde kartı almasa bile sadece “işlemi devralarak” para çekme yöntemini kullandı.

Bankalar, 2025 başından itibaren ATM’lere “otomatik kart iade” ve “kullanıcı pasiflik süresi kısaltma” sistemi getirdi.

Polis ekipleri, özellikle kalabalık ATM noktalarında farkındalık çalışmaları yapmaya başladı.

Uzmanlara göre, Yargıtay’ın 2024’te verdiği karar bugün hâlâ geçerli olduğu için, benzer davalarda da genellikle aynı yasal yorum uygulanıyor.

ATM KULLANICILARI NE YAPMALI?

Son dönemde sosyal medyada paylaşılan şikâyetlerde, birçok vatandaşın ATM’den işlem yaptıktan sonra kartını unuttuğu ve saniyeler içinde hesabından para çekildiği belirtiliyor.

Hukukçuların önerileri ise şöyle:

ATM’den ayrılmadan önce kartın alındığından emin olun.

Kart unutulması durumunda anında müşteri hizmetlerini arayıp kartı kapatın.

Şüpheli bir işlem varsa kamera kayıtlarının alınması için hızlıca başvuruda bulunun.

Kartınızı unutmanız, kötüye kullanımı haklı çıkarmaz; ancak olayın cezai niteliği, Yargıtay’ın belirlediği çerçeve içinde ele alınır.

2024’te verilen Yargıtay kararı, 2025’te artan ATM dolandırıcılıklarıyla yeniden tartışma konusu oldu. Her ne kadar mağduriyetler sürse de yüksek mahkemenin yorumu değişmedi:

ATM’de unutulan kartın kötüye kullanılması, bilişim suçu değil; hırsızlık kapsamında değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre, kart sahiplerinin dikkatli olması ve bankaların güvenlik önlemlerini artırması, bu mağduriyetleri azaltmada kritik önem taşıyor.