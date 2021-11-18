Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz 'Hiç estetiğim yok' dedi eski hali görenleri şaşırttı
Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Pınar Deniz'in eski fotoğrafları ortaya çıktı. Daha önce 'Estetiğim yok' diyen Pınar Deniz'in bugünkü haliyle bariz şekilde farklı göründüğü eski fotoğrafları hayranlarını şaşırttı.
Son dönemin popüler oyuncularından Pınar Deniz'in eski fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı. Deniz'in değişimini görenler, 'estetik' iddialarını gündeme getirdi. Oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, "Hiç estetiğim yok" demişti.
Son olarak Yargı dizisindeki Ceylin karakteri ile göz dolduran Pınar Deniz, bu kez de eski fotoğraflarıyla gündeme geldi. "Aşk 101", "Vatanım Sensin", "İnsanlar İkiye Ayrılır" ve son olarak "Yargı" dizisinde rol alan ünlü oyuncunun görüntüleri çok konuşuldu.
İşte o fotoğraf
Deniz'in fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Oyuncu, değişimiyle adından söz ettirdi. Sosyal medya kullanıcıları, 'estetik' iddialarını gündeme getirdi.
"Hiç estetiğim yok, bir tek dişlerimi yaptırdım"
Deniz, daha önce yaptığı açıklamada, "Hiç estetiğim yok, bir tek dişlerimi yaptırdım. Kaşlarımı dahi bugüne kadar hiç aldırmadım. Küçükken kulaklarımı kepçe sanıp saçlarımla örtmeye çalışıyordum ama sonradan kulaklarımın da kepçe olmadığını öğrendim." ifadelerini kullanmıştı.