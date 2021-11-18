Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz 'Hiç estetiğim yok' dedi eski hali görenleri şaşırttı

"Hiç estetiğim yok, bir tek dişlerimi yaptırdım"

Deniz, daha önce yaptığı açıklamada, "Hiç estetiğim yok, bir tek dişlerimi yaptırdım. Kaşlarımı dahi bugüne kadar hiç aldırmadım. Küçükken kulaklarımı kepçe sanıp saçlarımla örtmeye çalışıyordum ama sonradan kulaklarımın da kepçe olmadığını öğrendim." ifadelerini kullanmıştı.