Yargı Survivor Elkızı Milyoner İbo Show'a fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
15 Ocak 2022'nin reyting sonuçları Yargı, Elkızı, Survivor All Star, İbo Show ve Kim Milyoner Olmak İster'i hüsrana uğrattı.
Survivor yarışmasında ünlüler takımında yer alan eski futbolcu Sercan Yıldırım, takım arkadaşlarının oylarıyla sürgün adasına gönderilen ikinci isim oldu. Program reyting yarışında zirveyi kaptırdı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytingde umduğunu bulamadı.
Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz’ın karşısına çıktığı Yargı reytinglerde geriledi.
Tekrar bölümüyle ekrana gelen İbo Show reytinglerde ilk 10'a giremedi.