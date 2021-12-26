Yargı neden yok bitti mi Kanal D 26 Aralık yayın akışı Yargı yeni bölüm ne zaman?

Pazar günleri seyirciyi ekran başına kilitleyen Kanal D'nin iddialı yapımı bu akşam ekrana gelmeyecek. 26 Aralık Kanal D yayın akışına göre Yargı yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin Ceylin Erguvan'ı başarılı oyuncu Pınar Deniz koronavirüs olduğu için çekimler durdu, set bir süre kapandı. Bu nedenle bu akşam Kanal D ekranlarında Yargı'nın 15. yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Yargı yeni bölüm 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek.