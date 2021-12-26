Yargı neden yok bitti mi Kanal D 26 Aralık yayın akışı Yargı yeni bölüm ne zaman?
Daha ilk bölümünden Kanal D'nin en çok izlenen dizisi ve sosyal medyanın en çok konuştuğu yapım olan Yargı bu akşam yok mu, Yargı neden yok soruları merak konusu oldu. 26 Aralık Kanal D yayın akışına göre Yargı bu akşam yok. Yargı 15. bölüm 9 Ocak pazar akşamı ekrana gelecek. Peki Yargı bu akşam neden yok?
Pazar günleri seyirciyi ekran başına kilitleyen Kanal D'nin iddialı yapımı bu akşam ekrana gelmeyecek. 26 Aralık Kanal D yayın akışına göre Yargı yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin Ceylin Erguvan'ı başarılı oyuncu Pınar Deniz koronavirüs olduğu için çekimler durdu, set bir süre kapandı. Bu nedenle bu akşam Kanal D ekranlarında Yargı'nın 15. yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Yargı yeni bölüm 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek.
Başladığı günden itibaren pazar günlerinin vazgeçilmezi olan Yargı bu hafta 15. Bölümüyle izleyicilerin karşısında olamayacak. Yeni bölüm 9 Ocak 2022 Pazar akşamı saat 20.00'da yayınlanacak olan Yargı dizisi ufak bir sağlık arası verdi. Yargı dizisinin resmi hesabından da duyurulan bu bilgi ile durum netleşmiş oldu.
Yargı'nın yayınlanan 15. Bölüm fragmanıyla heyecanlı ve hüzünlü bir bölümün bizleri beklediği görülmektedir. Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler.
Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.