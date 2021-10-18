Yargı Masterchef Yalanlar ve Mumları'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
17 Ekim 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Yargı, Yalanlar ve Mumları hüsrana uğrattı.
Elif’in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin’in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif’in yolu kızının okul arkadaşı Pelin’in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife’yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olduğu Yalancılar ve Mumları reytingde umduğunu bulamadı.
MasterChef 2021'in 17 Ekim akşamı ekranlara gelen 92'nci bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Potada olan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan karşı karşıya geldiği program reytingde umduğunu bulamadı.
Ilgaz'ın katilin ortaya çıkması için kurduğu plan işler ve Engin, tuzağa düşen isim olur. İnci'nin katilinin Engin olduğunu öğrenen Ceylin'i artık kimse tutamaz. Ceylin, Engin'e karşı yaptığı hamlede ise nezarete atıldığı Yargı zirveyi rakibine kaptırdı.
İşte pazar günü reytingleri...
10 - Mevlid Gecesi (TRT)