Yargı Masterchef Yalanlar ve Mumları'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Elif’in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin’in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif’in yolu kızının okul arkadaşı Pelin’in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife’yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olduğu Yalancılar ve Mumları reytingde umduğunu bulamadı.