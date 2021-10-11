Yargı Masterchef Yalanlar ve Mumları İkimizin Sırrı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Alp'in vurulması herkeste büyük bir şok yaratır. Kasım ve Seyhan bunlara sebep olan Neva'yı, Alp'in hayatından çıkarmaya kararlıdır. Neva ise Alp'in asla yalnız bırakmak istemez. Türkan, Emir'in şirketi ele geçirmesi için yeni planlar yaparken Emir, Korhan'ın oyunlarıyla iyice köşeye sıkışmıştır. Emir bilmiyordur ama Alp her şeyin farkında olduğu İkimizin Sırrı final bölümüyle ilk 10'a giremedi.



İşte pazar günü reytingleri...