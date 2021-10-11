Yargı Masterchef Yalanlar ve Mumları İkimizin Sırrı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
10 Ekim 2021'in reyting sonuçları İkimizin Sırrı, Masterchef Türkiye, Yargı, Yalanlar ve Mumları hüsrana uğrattı.
Evinde davetsiz bir misafir bulması, Elif’in hayatını yeniden gözden geçirmesine sebep olur. Şerife’nin Elif’e açıklaması gereken çok şey vardır. Yalancılar ve Mumları reytingde ilk 10'a giremedi.
MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara, Tahsin'i eleme adayı yaptığı Masterchef reytingde hüsrana uğradı.
Ceylin, doğru adımlar atarak Çınar'a ulaşmayı başarır. Onun sakladığı şeyi ortaya çıkartmak için kendince yöntemleri deneyen Ceylin, sonunda bu çabasının meyvelerini toplamaya başladığı Yargı reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
Alp'in vurulması herkeste büyük bir şok yaratır. Kasım ve Seyhan bunlara sebep olan Neva'yı, Alp'in hayatından çıkarmaya kararlıdır. Neva ise Alp'in asla yalnız bırakmak istemez. Türkan, Emir'in şirketi ele geçirmesi için yeni planlar yaparken Emir, Korhan'ın oyunlarıyla iyice köşeye sıkışmıştır. Emir bilmiyordur ama Alp her şeyin farkında olduğu İkimizin Sırrı final bölümüyle ilk 10'a giremedi.
İşte pazar günü reytingleri...