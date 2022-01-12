Yargı Masterchef Masumlar Apartmanı Destan Evlilik Hakkında Her Şey'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
11 Ocak 2022'in reyting sonuçları Masumlar Apartmanı, Masterchef Türkiye, Yargı, Evlilik Hakkında Her Şey, Destan'ı hüsrana uğrattı.
Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli'nin yer aldığı Destan özel bölümüyle reytinglerde umduğunu bulamadı.
Safiye, Naci’nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci’yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci’nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşerttiği Masumlar Apartmanı reyting yarışında ilk 10'a giremedi.
Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı reyting yarışında tekrar bölümüyle umduğunu bulamadı.
Finale sayılı zaman kala MasterChef Türkiye'de Eren, Tahsin ve Hasan final gecesine direkt gidecek ilk isim olmak için kıyasıya yarıştı. 2021 yılının final konsepti kırmızı ve beyaz olarak açıklandı. Sevilen program reyting yarışında zirveyi kaptırdı.