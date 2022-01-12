Yargı Masterchef Masumlar Apartmanı Destan Evlilik Hakkında Her Şey'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Safiye, Naci’nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci’yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci’nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşerttiği Masumlar Apartmanı reyting yarışında ilk 10'a giremedi.