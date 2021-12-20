Yargı Mahkum Masterchef Milyoner hüsrana uğradı: Reytingde zirve bakın kimin
19 Aralık 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Mahkum, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster'i hüsrana uğrattı.
Ceylin'in Engin ile birlikte aynı anda ortadan kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmalarında bir ize rastlanıldı. Yapılan aramalar neticesinde Şile yolu üzerinde Ceylin'i başı kanar ve kendinden geçmiş halde bulan Polis ve Savcı Ilgaz Ceylin'i hastaneye kaldırdığı Yargı reytingde zirveyi kaptırdı.
Fox TV'nin yeni dizisi tekrar bölümüyle reytinglerde ilk 10'a giremedi.
TV8'in sevilen yarışma programında Araz, Eren ve Mert eleme turunda mücadele etti. Kakule ile yaratıcı tabaklar çıkaran üç isim arasından biri MasterChef olma hayallerine veda etti. Sevilen program reytinglerde umduğunu bulamadı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytingde ilk 10'a giremedi.
İşte pazar günü reytingleri...