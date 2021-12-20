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Yargı Mahkum Masterchef Milyoner hüsrana uğradı: Reytingde zirve bakın kimin

Yargı Mahkum Masterchef Milyoner hüsrana uğradı: Reytingde zirve bakın kimin

19 Aralık 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Mahkum, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster'i hüsrana uğrattı.

Yargı Mahkum Masterchef Milyoner hüsrana uğradı: Reytingde zirve bakın kimin

Ceylin'in Engin ile birlikte aynı anda ortadan kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmalarında bir ize rastlanıldı. Yapılan aramalar neticesinde Şile yolu üzerinde Ceylin'i başı kanar ve kendinden geçmiş halde bulan Polis ve Savcı Ilgaz Ceylin'i hastaneye kaldırdığı Yargı reytingde zirveyi kaptırdı. 

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Yargı Mahkum Masterchef Milyoner hüsrana uğradı: Reytingde zirve bakın kimin

Fox TV'nin yeni dizisi tekrar bölümüyle reytinglerde ilk 10'a giremedi. 

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Yargı Mahkum Masterchef Milyoner hüsrana uğradı: Reytingde zirve bakın kimin

TV8'in sevilen yarışma programında Araz, Eren ve Mert eleme turunda mücadele etti. Kakule ile yaratıcı tabaklar çıkaran üç isim arasından biri MasterChef olma hayallerine veda etti. Sevilen program reytinglerde umduğunu bulamadı.

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Yargı Mahkum Masterchef Milyoner hüsrana uğradı: Reytingde zirve bakın kimin

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytingde ilk 10'a giremedi. 

İşte pazar günü reytingleri...

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