Yargı Mahkum Masterchef Milyoner hüsrana uğradı: Reytingde zirve bakın kimin

Ceylin'in Engin ile birlikte aynı anda ortadan kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmalarında bir ize rastlanıldı. Yapılan aramalar neticesinde Şile yolu üzerinde Ceylin'i başı kanar ve kendinden geçmiş halde bulan Polis ve Savcı Ilgaz Ceylin'i hastaneye kaldırdığı Yargı reytingde zirveyi kaptırdı.