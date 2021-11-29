Yargı Elbet Bir Gün Masterchef Kim Milyoner Olmak İster hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
28 Kasım 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Elbet Bir Gün, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster'i hüsrana uğrattı.
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Masterchef'e veda eden isim belli oldu! 'Hayatımı durdurdum'
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında, hafta boyu gerçekleştirilen üç takım oyunu ardından pazar akşamı yarışmaya veda eden isim belli oldu. Takım oyunları sonunda altı isim eleme potasına girmişti. 28 Kasım Pazar akşamı, eleme adayları arasında yeniden bir mücadele gerçekleşti ve kırmızı pancarla yaratıcı tabaklar çıkarıldı. Peki, MasterChef'te kim gitti?
• 29 Kasım 2021 - 07:06• Son Güncelleme: 29 Kasım 2021 - 09:16
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TV8'in sevilen yarışma programında hafta boyu üç oyun da kıran kırana geçti. Mutfaktaki nefes kesen oyunlar sonunda altı isim eleme adayı olarak potaya gitti. Altı yarışmacı arasından üç isim, son anda elemeden kurtuldu. Sona kalan üç yarışmacı, Danilo Şef'in imza tabağında başarılı olmak için tezgah başına geçtiği program reytingde umduğunu bulamadı.
Kapadokya’nın bir kasabasında, metruk bir gecekondunun bodrumunda aynı aileye ait beş ceset bulunur. Bundan on beş yıl önce öldürülen ailenin geride kalan iki ferdi Feride ve Nesime ise kayıptırlar. Gazeteci Murat Güven’in olayı “Kayıp Hayatlar” adlı programında ele almasıyla, Nesime’nin eski kocası zalim Cemil Bey on beş yıldan bu yana kayıp olan kız kardeşlerin peşine düştüğü Elbet Bir Gün reytingde umduğunu bulamadı.
Ceylin, Ilgaz'a duygularını açıklarken Engin ise intikam planlarını devreye soktuğu Yargı reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytingde ilk 10'a giremedi.
İşte pazar günü reytingleri...