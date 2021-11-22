Yargı Elbet Bir Gün Masterchef Kim Milyoner Olmak İster hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Nesime’nin kocası İsmail, Cemil tarafından kaçırılmıştır. Sevilay, Gizem’in telefonuna Mehmet ile fotoğraflarını göndermiştir. Mehmet ve Gizem’in evlilikleri bir sınavdan geçer. Sevilay, ikisinin evliliğini bitirmek için yaptığı planları bir bir devreye soktuğu Elbet Bir Gün reytingde ilk 10'a giremedi.