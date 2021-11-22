Yargı Elbet Bir Gün Masterchef Kim Milyoner Olmak İster hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
21 Kasım 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Elbet Bir Gün, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster'i hüsrana uğrattı.
Masterchef'te kırmızı takım haftayı galibiyetle bitirerek 2-1 kazanmıştı. Eleme adayları ise; Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur ve Hasan olmuştu. Yarışmacılar bu akşam ilk olarak ara ürünü mantar olan tabaklarını çıkardılar. Tahsin, Sergen ile Hasan yaratıcı tabaklarından dolayı potadan son anda kurtuldu. Sevilen program reytingde hüsrana uğradı.
Nesime’nin kocası İsmail, Cemil tarafından kaçırılmıştır. Sevilay, Gizem’in telefonuna Mehmet ile fotoğraflarını göndermiştir. Mehmet ve Gizem’in evlilikleri bir sınavdan geçer. Sevilay, ikisinin evliliğini bitirmek için yaptığı planları bir bir devreye soktuğu Elbet Bir Gün reytingde ilk 10'a giremedi.
Ceylin’in kendi içinde çok zor bir karar vererek Ilgaz’la arasına koyduğu mesafe, ikisi için de acı verici bir hal aldığı Yargı reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytingde ilk 10'a giremedi.
İşte pazar günü reytingleri...