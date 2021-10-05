Yargı dizisi TRT'yi fena zora soktu Teşkilat'ta işler karışıyor
Yeni sezonun başlaması ile birlikte reyting savaşları da iyice kızıştı. Ekran hayatına yeni başlayan diziler ve yeni sezonda devam eden diziler arasında kıyasıya yarış var. Reyting savaşının kızıştığı günlerden biri de pazar günü. Bir tarafta 2. sezonu başlayan Teşkilat diğer tarafta ilk bölümü ile seyirciyi sarsan Yargı...
Yeni sezonun başlamasıyla rekabet iyice kızıştı, reyting savaşları patladı. Ard arda başlayan yeni diziler ve sezon arasının ardından yeni bölümlerini yayınlayan diziler, seyirciyi içine çekmek için adeta yarışırken pazar günü seyircinin kafası karıştı.
TRT 1'in en çok izlenen ve heyecan dolu dizisi Teşkilat geçtiğimiz sezon pazar günlerinin yıldızıydı, açık ara reyting yarışında rakiplerini saf dışı bırakmış ve zirvenin sahibiydi. Fakat bu sezon işler TRT için karıştı..
Pazar akşamları daha ilk bölümden seyirciyi ele geçiren hem oyuncu kadrosu hem de senaryosu ile ekran başına kilitleyen bir dizi daha var. Kanal D'de yayınlanan Sema Ergenekon’un Adliye Sarayı’nda yaptığı gözlemler ve tecrübelerden ortaya çıkan Yargı dizisi
Senaryo aşamasının 2 yıl sürdüğü Yargı dizisinin başrollerinde son günlerin en uyumlu iki ismi Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz var. Netflix'in AŞK 101 dizisinde de iki sevgiliyi oynayan başarılı isimlerin ekran önündeki uyumu seyirciden tam not aldı.